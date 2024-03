Rodada do Interno da Faber-Castell é marcada pelo equilíbrio

Top Real empatou e perdeu a chance de assumir a ponta na Faber - Crédito: Divulgação

A fase de classificação do Campeonato Interno Clube Faber-Castell teve sequência na ensolarada (e quente) manhã de domingo, 17, no Cedrinho. Na oportunidade foram realizados três jogos válidos pela terceira rodada da fase de classificação.

A rodada foi marcada pelo equilíbrio técnico das equipes e poucos gols foram marcados. A competição tem um novo líder. O WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce que venceu o São Geraldo Tintas pela contagem mínima e chegou aos 6 pontos e se aproveitou do tropeço do Top Real que ficou no 1 a 1 com o Race Life e chegou aos 5 pontos.

No primeiro tempo aproveitando a falta de alguns jogadores do Top Real, o Race Life foi para cima e perdeu várias chance de gols, com o goleiro Alexandre do Top Real fazendo boas defesas.

No final do primeiro tempo, o Top Real teve um pênalti a favor e o artilheiro do campeonato, Sérgio abriu o placar e disparou na artilharia.

No segundo tempo o Race Life foi em busca do empate e de tanto insistir, aos 30 minutos o lateral direito Renato fez uma jogada e deixou seu parceiro, o lateral esquerdo Luiz na cara do gol e empatou a partida. Com o resultado, o Race continuou atacando, mas o goleiro Alexandre do Top Real fez grandes defesas e garantiu empate.

Resultados

Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara 4 x 2 Tiquinho/Vagão Maq

Top Real 1 x 1 Race Life

São Geraldo Tintas 0 x 1 WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce

