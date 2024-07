Rodada define as equipes que seguem na Champions Prata

Entre as 16 equipes, Mulekes de Vila, de Ibaté, foi a equipe com melhor campanha na segunda fase da competição - Crédito: Divulgação

Com doses de muita emoção, adrenalina e superação, terminou domingo, 7, a segunda fase da Série Prata da Champions Cup, com a realização da terceira rodada.

Após a realização de sete partidas, foi definida as equipes que seguem para as quartas de final e continuam com chances de conquistar o título do torneio, além das duas vagas que dão acesso a Série Ouro da competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Desta forma, Botafogo, Sanka City, Mulekes de Vila, Paulistano, Grêmio, União Douradense e Centenário se unem ao Deportivo Sanka que no meio de semana, após golear o Primavera por 9 a 0, já tinha carimbado o seu passaporte.

De acordo com o regulamento da Prata, a partir de agora os jogos passam a ser eliminatórios, até definir as equipes finalistas.

Resultados

Botafogo 2 x 0 Sanka City

Cometa Cristão 3 x 8 Red Back

Grêmio 2 x 2 Pakabá

Paulistano 3 x 2 Jockey Club

Mulekes de Vila 3 x 0 Proara

Holanda 0 x 6 Centenário

União Douradense 1 x 1 Prohab

Classificação

