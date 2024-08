Rodada apimentada definirá os semifinalistas da Champions Ouro

Juventus encara o Tijuco e tem que vencer para avançar à semi: equipe foi a melhor na fase de classificação - Crédito: Divulgação

A terceira rodada da Série Ouro da Champions Cup promete. Termina neste domingo, 4, a segunda fase (ou quartas de final), oportunidade em que serão conhecidas as equipes semifinalistas de 2024 e que vão em busca do título da temporada.

Das oito equipes que estarão em ação, somente Pé Na Porta, Atlético Munique e Santa Angelina cumprem tabela. As demais, são postulantes a conquistarem vagas.

No campo da UFSCar, pelo grupo C, às 8 Atlético Munique x Santa Angelina apenas cumprem tabela. No mesmo horário, só que no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, Policarbon e Aracy decidem o primeiro posto. Por ter melhor campanha, o Aracy joga pelo empate.

O grupo B está mais apimentado. Às 10h, na UFSCar, o Juventus Cruzado enfrenta o Tijuco Preto e tem que vencer, único resultado que garante a classificação da equipe para a semifinal. Já o Tijuco joga pelo empate.

No estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, o Zé Bebeu joga por um empate contra o eliminado Pé Na Porta a partir das 10h.

Classificação

