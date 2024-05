Quatro equipes estarão em ação pela Copa AVS/Smec

Caaso vai estar em ação e mede forças contra Ibaté - Crédito: Zé_Photografy

A fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec começa a engrenar e dois jogos estão previstos para esta semana e irão movimentar atletas de quatro equipes. Muita emoção e adrenalina à vista.

Na quarta-feira, 8, a partir das 20h, Ibaté irá medir forças contra o Caaso no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, no Encanto do Planalto. Atuais vice-campeãs, as universitárias entram como favoritas à vitória.

No dia seguinte, quinta-feira, 9, às 20h30, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, mais um jogo que promete muito equilíbrio e marca a estreia de duas equipes na temporada.

O Fênix/LBR Sports encara o Elite. As duas equipes fizeram campanhas parelhas em 2023 e alternaram boas e más apresentações. Com novidades, ambas prometem um 2024 mais emocionante.

Leia Também