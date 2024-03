Pré-evento na Praça Itália anuncia o 4° São Carlos Racing

SIGA O SCA NO

A Praça Itália recebe neste sábado, 16, das 9h às 14h, o pré-evento 4° São Carlos Racing, com a exposição dos veículos que irão participar da competição que acontece nos dias 23 e 24 de março, na rua Miguel Petruceli, no Jardim do Porto.

O evento promete fortes emoções com arrancadas em diversas categorias, além de contribuir para a comunidade com a arrecadação de alimentos, que serão destinados para instituições filantrópicas da cidade.

Localização e Horário:

Local: Rua Miguel Petruceli, Jd do Porto, São Carlos - SP

Data: 23 e 24 de março de 2024

Horário:

Sábado: 10h às 17h

Domingo: 9h às 17h

Categorias em Disputa:

10,5, 10,0, 9,5, 9,0, 8,5, 8,0, 7,5, 7,0, Força Livre

Premiação:

Troféus para os 5 melhores de cada categoria

Troféus para os mecânicos preparadores dos campeões de cada categoria

Leia Também