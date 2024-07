Pedala São Carlos conquista bons resultados no Paulista de BMX

SIGA O SCA NO

Time são-carlense fez bonito na quinta etapa do Paulista de BMX - Crédito: Divulgação

A equipe Pedala São Carlos Racing esteve presente domingo, 7, na quinta etapa do Campeonato Paulista de BMX, em Poços de Caldas/MG. Esta a única etapa do Paulista que acontece fora do estado de São Paulo.

Em um dia maravilhoso no belo Parque Municipal Afonso Junqueira onde está localizada a pista de BMX, os atletas proporcionaram belas disputas dentro da pista.

O time são-carlense, com os pilotos José Felipe Barcelli Opini categoria Boys 10 anos, Gabriel Duarte Boys 13/14 anos, Pedro Augusto Almeida Carvalho Boys 13/14 anos, Helena Gabriela Almeida Carvalho categoria Pré-bike e Lidiane de Souza Almeida Carvalho categoria Woman 30/39 anos, brilhou, conquistando expressivos resultados.

De acordo com o time são-carlense, o evento foi muito bem organizado e contou com uma estrutura surpreendente e que teve a presença aproximada de 350 pilotos inscritos, proporcionando a realização de mais de 80 baterias classificatórias e também algumas finais.

O pilotos da equipe Pedala São Carlos Racing seguem dedicados e trouxeram os seguintes resultados:

José Felipe Barcelle Opini - 8° lugar na boys 10 anos (Após uma bela disputa pelo lugar mais alto do pódio sofreu uma queda e ficou em 8°).

Helena Gabriela Almeida Carvalho - campeã pré-bike feminino.

Lidiane de Souza Almeida Carvalho - 6° colocada woman 30/39 anos.

Gabriel Henrique Marchetti Duarte - 14° colocado Expert 13/14 anos.

Pedro Augusto Almeida Carvalho - 15° colocado Expert 13/14 anos.

