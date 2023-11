Para não encerrar a temporada, ASF busca vitória contra o CATS

ASF São Carlos joga o futuro no Paulista: vencer o CATS e ir à semifinal - Crédito: Zé_Photografy

A equipe de futsal feminino ASF São Carlos tem uma cartada decisiva na tarde desta quinta-feira, 16. A partir das 15h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, faz o jogo da volta pelas quartas de final do Campeonato Paulista e encara novamente o CA Taboão da Serra. No jogo de ida, as adversárias venceram por 2 a 1.

As contas para a ASF é simples: vencer no tempo normal (qualquer contagem), levar a decisão para a prorrogação e ai sim, empatar para garantir presença na semifinal da competição.

O que atrapalha, entretanto, e traz um pouco de preocupação para o técnico Fabiano Lourenço, é a má fase que o time passa. Recentemente ficaram com o vice-campeonato na Copa Record e dias depois, eliminado por Itapetininga nas quartas de final da Liga Paulista.

Para que isso não se repita, Fabiano disse que, apesar da pressão que ronda o grupo, o importante é minimizar os erros, respirar fundo, manter o equilíbrio emocional e dar a volta por cima.

“Todo o grupo está ciente que a fase não é das melhores. Mas todos compreendemos que nós mesmos é que podemos superar este momento. Temos que trabalhar para isso para que o nosso ano não termine agora”, refletiu.

De acordo com o comandante são-carlense, a equipe tem que repetir o bom jogo realizado em Taboão da Serra. “Existe a pressão e precisamos da vitória para forçar a prorrogação. Temos condições para isso e sabemos disso. A meta é buscar a vaga para a semifinal e atingirmos a meta traçada no Paulista”, finalizou.

