Pakabá perde e está fora da Copa Record

Pakabá fez uma boa apresentação, mas não conseguiu avançar no torneio - Crédito: Divulgação

O sonho acabou para o Pakabá Futsal e Samba, que representa o distrito de Água Vermelha na Copa Record. Na noite de quinta-feira, 20, a equipe foi eliminada por Cajuru na estreia da segunda fase.

O time buscava um título inédito e na primeira apresentação na série Ouro, perdeu para os anfitriões por 4 a 2 no ginásio municipal de esportes Dr. Paulo Ricardo Arena.

“Nosso time tem menos de um ano de existência (faz um ano em agosto) e disputamos a primeira competição regional. Apesar da derrota, é gratificante. Batemos na trave e nosso trabalho tem metas e damos um passo de cada vez”, disse Moacyr Dutra, um dos fundadores.

A derrota

Segundo representantes do Pakabá, o jogo começou bem equilibrado com duas equipes querendo buscar o resultado. A equipe de Água Vermelha conseguiu boas oportunidades para abrir o placar mas não aproveitou e Cajuru aproveitou para abrir o placar; Mesmo após o gol, Água Vermelha continuou criando boas oportunidades e faltando um minuto Petan empatou em belo chute de fora da área.

Na segunda etapa Água Vermelha não perdeu tempo e virou o placar logo no início com Léo Durval em bela jogada coletiva. Após o gol Água Vermelha teve pelo menos mais duas chances claras para ampliar o placar mas não concluiu em gol e Cajuru começou a buscar mais o jogo e conseguiu o empate em boa jogada faltando 7 minutos para o término do jogo. O jogo continuou disputado e faltando apenas 1 minuto e meio Cajuru virou em bonito gol de falta. Restando apenas um minuto Água Vermelha foi para o tudo ou nada com o goleiro-linha e acabou sofrendo o quarto gol dando números finais a partida. Cajuru 4x2 Água Vermelha.

