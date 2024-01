O Que É 'Futeabol X' E Como Jogar No Brasil?

O brasileiro ama futebol e o mundo já sabe disso há bastante tempo. O que o mundo descobriu apenas recentemente é que o brasileiro amante de futebol também adora apostar. Afinal, as apostas online só foram liberadas no país em 2018. O crescimento vertiginoso de 360% do setor entre 2020 e 2022, mostra a avidez do público brasileiro por novidades envolvendo apostas online.

Apostando na Embaixadinha

A popularidade do futebol se estende para o setor de apostas esportivas online, mas também para jogos de azar baseados em futebol. É o caso de Football X, da SmartSoft Gaming. Saiba mais sobre o jogo e aprenda como apostar no Football X no Brasil.

Football X pertence ao gênero dos jogos crash, um dos mais recentes sucessos da internet. Nos primeiros títulos do gênero, um avião decolava e mantinha trajetória ascendente, aumentando o multiplicador da aposta. É possível abandonar a rodada a qualquer momento e retirar os ganhos.

No entanto, o avião pode explodir a qualquer momento também. Então, o apostador perde tudo. A lógica seguida pelo Football X é a mesma, substituindo aviões decolando, pelos lances geniais de um jogador de futebol. Você pode escolher um dentre cinco personagens, cada um com uma camisa de seleção.

Embora você tenha a mesma chance de ganhar com qualquer um dos personagens, as diferenças de uniforme e estilo tornam cada rodada mais variada e divertida. Aqui, o multiplicador da sua aposta aumenta quanto mais tempo o jogador mantiver a bola sob controle. Se o jogador cair, fim de jogo e aposta perdida.

Como Apostar

A jogabilidade de Football X é bastante intuitiva. Os cinco personagens disponíveis aparecem sobre um fundo verde. É possível selecioná-los utilizando setas para direita ou esquerda. Logo abaixo do jogador, você pode definir o valor da sua aposta, que pode ser de R$10 a R$10.000.

O prêmio máximo é de 100x o valor da aposta e é concedido quando o medidor, do lado direito da tela, chega ao seu limite. Este jogo tem uma taxa de RTP (retorno ao jogador) de 96%. Entretanto, a volatilidade de FootballX não foi divulgada pela desenvolvedora.

Como Jogar

Para manter a bola em movimento, basta manter o botão amarelo pressionado, logo abaixo do jogador. Para retirar seus ganhos, solte o botão. No canto inferior direito, abaixo da barra dos multiplicadores, há um ícone de relógio.

Ali, você pode consultar o seu histórico e de outros jogadores. É possível ver data, hora, valor e multiplicador atingido nas últimas apostas. Também é possível acompanhar os maiores prêmios do dia, da semana e do mês!

No canto inferior esquerdo, você irá encontrar diversas opções de apostas automáticas. Você pode predefinir até 500 rodadas, gerindo valor por rodada e limites para ganhos e perdas. Ou seja, é possível interromper as rodadas automáticas, caso estes limites sejam excedidos.

Com O Jogo Nas Mãos

Craque de verdade joga em qualquer lugar. Você pode aproveitar o jogo da embaixadinha tanto em computadores quanto smartphones. Não precisa nem fazer download: FootballX roda direto no seu navegador móvel.

Jogo Amistoso

Antes de sair por aí se garantindo nas embaixadinhas, é importante treinar seus conhecimentos em uma partida amistosa. O jogo foi lançado em 2022 e é possível encontrar sua versão demo em diversas plataformas. Na versão demo, você pode testar todas as funcionalidades do jogo, sem arriscar seu dinheiro.

Sobre a SmartSoft

A SmartSoft é uma desenvolvedora de jogos online, baseada em Tbilisi, Geórgia. A companhia foi fundada em 2015, contando com profissionais com mais de duas décadas de experiência no setor. Seus jogos são licenciados pela MGA (Malta Gaming Authority), com certificados eCOGRA e iTestLabs, atestando sua confiabilidade.

A Sorte e a Lei

Quando Gaspar Dutra baniu os jogos de azar do Brasil, proibiu o estabelecimento de cassinos. A lei, naturalmente, aplicava-se aos tradicionais cassinos físicos, de tijolo e cimento, como o do Copacabana Palace. Os cassinos online, no entanto, não infringem esta lei.

Os sites e as empresas estão sediadas no exterior, onde a atividade é legalizada e conta com agências reguladoras. Parte considerável das licenças vem de Malta, Reino Unido ou Caribe. Ou seja, é como se o apostador estivesse realmente apostando fora do país. Mesmo assim, o apostador deve pagar impostos sobre seus ganhos às autoridades brasileiras.

Conclusão

A atual lei de apostas online, que estabelece a taxação das apostas esportivas, ainda não inclui os cassinos online. O Câmara dos Deputados vem se empenhando, no entanto, para incluí-los. A inclusão dos cassinos online na lei atual faria a arrecadação de impostos saltar de R$ 3 bilhões para R$ 15 bilhões. Mesmo com outorgas de R$ 30 milhões, mais de 100 empresas já manifestaram interesse em regularizar suas atividades pelas novas regras.

