Nova geração da AVS/Smec engata segunda vitória na Copa AVS/Smec

Sub21 conquistou mais uma expressiva vitória na Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

As jogadoras sub21 da AVS/Smec pegaram o gosto pela vitória e na noite desta terça-feira, 20, conquistaram a segunda vitória seguida na fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino.

No ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, com destaque para a MVP Sophia, ponta, a equipe orientada por Sandra Mara superou Ibaté por 3 sets a 0, parciais de 25/12, 25/7 e 25/20, em 1h04.

Com o resultado, a nova geração do vôlei feminino pegou o elevador na tabela de classificação e saltou para o 8º lugar, somando 7 pontos. Ibaté, por sua vez, ainda não conseguiu vencer e está na lanterna da competição, somando apenas 1 ponto. A arbitragem da partida foi de Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

AVS/Smec sub21: Ana, Giovana G., Giovana C., Bruna, Ana Júlia, Isabela, Laís, Sophia, Pietra, Júlia, Lívia, Laura e Bruna T. Técnica: Sandra Mara.

Ibaté: Ana, Luciana, Lorraine, Lívia, Pietra, Maria, Sandra, Daiane e Vitória. Técnico: Lucas.

