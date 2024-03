Nos embalos de sábado à noite, Grêmio "passa o trator" no Barbarense: 7 a 0

Fabrício comemora um dos três gols marcados na goleada em cima do Barbarense - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Uma partida histórica do Grêmio São-carlense. Nos embalos de sábado à noite, pela 11ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4, a equipe do interino Rafael Sundermann humilhou o União Barbarense no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, ao placar 7 a 0 no União Barbarense.

Com o resultado a equipe foi a 22 pontos e dorme provisoriamente na liderança. O jogo teve de tudo. Hat-trick de Fabrício que fez três gols e deu uma assistência, além de uma falha bizarra do goleiro visitante Daniel Jesus que ajudou no primeiro gol gremista.

Esta foi também a melhor apresentação da equipe são-carlense no campeonato. Seguro na defesa, criativo no meio campo e definidor no ataque. Com 22 pontos, o Grêmio praticamente carimbou o passaporte para as quartas de final da A4.

Lobo faminto

Um primeiro tempo dos sonhos. E com direito uma falha bizarra do goleiro Daniel Jesus. Para homenagear as mulheres, o Grêmio São-carlense fez 45 minutos praticamente perfeitos e definiu uma vitória importante que garante a liderança provisória da A4.

O time do interino Rafael Sundermann fez um primeiro tempo praticamente perfeito e goleou. Logo aos 12 minutos, Eduardo Ribeiro cobrou escanteio e Daniel Jesus falhou bisonhamente e colocou a bola nos pés de Fabrício que agradeceu fez 1 a 0.

Em vantagem, o Lobo continuou no ataque e cinco minutos depois em um rápido ataque, Vinícius recebeu a bola em velocidade, se livrou da marcação e chutou forte no ângulo esquerdo de Daniel Jesus. 2 a 0.

A alcateia gremista continuou faminta e não abdicou do ataque e aos 26 minutos, 3 a 0. Fabrício avançou pela meia esquerda e achou Kauã Santos livre de marcação. Da entrada da área chutou forte.

O Lobo aproveitou o bom momento e continuou a pressão e aos 33 minutos, mais um ataque sufocante. Vinícius chutou na trave e no rebote, Fabrício completou para fazer 4 a 0.

Na etapa final a ideia inicial seria que o Grêmio iria colocar o pé no freio e deixar o tempo passar. Mas o Lobo mostrou que estava faminto por gols e logo aos 2 minutos Fabrício aproveitou cruzamento para fazer seu hat-trick e ampliar. 5 a 0. Não perca a conta...

O ‘rolo compressor’ gremista continuou “onfire” e aos 8 minutos, mais um. Vinícius, da intermediária chutou forte para vencer Daniel Jesus e fazer 6 a 0.

Com domínio do jogo e valorizando a posse de bola, o massacre gremista continuou e aos 32 minutos, mais uma estocada gremista. A zaga do União Barbarense saiu tocando errado, e com marcação alta, o Grêmio roubou a bola e Felipe Estrella, livre de marcação, desencantou para fazer 7 a 0.

