No “grupo da morte”, São Carlos estreia contra Jundiaí nos Abertos

Handebol são-carlense tem como meta ser finalista nos Abertos - Crédito: Divulgação

O coração são-carlense começará a pulsar mais forte a partir das 15h desta quinta-feira, 5, quando a equipe de handebol feminino H7 Esportes estreia dos Jogos Abertos do Interior, que serão realizados em São José do Rio Preto.

A primeira apresentação da equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues será no ginásio municipal de esportes e Centro de Iniciação Deva Pascovici. O primeiro adversário será Jundiaí e estão no grupo C ainda, Santos e Rosário.

A equipe disputa a categoria adulto e na primeira fase as equipes se enfrentam em turno único e as duas primeiras se classificam para a segunda fase.

Grupo da morte

O time são-carlense não levou sorte no sorteio para definir os grupos da primeira fase e vai enfrentar duas equipes que disputam o Campeonato Paulista.

“Estamos num grupo com três equipes federadas. Nós, Jundiaí e Santos. Apesar das dificuldades, vamos lutar para estar na semifinal”, disse Antonio Carlos. De acordo com ele, no Estadual, o H7 Esportes perdeu as duas partidas. “Mas fizemos excelentes jogos e perdemos nos detalhes. Acreditamos nas vitórias”, assegurou o treinador são-carlense.

Quem joga

Tamara, Mabelle, Isabela Botelho, Mariana, Luana Soriano, Sabrina, Bárbara, Nurah, Camila, Julia Ré, Kaline, Beatriz, Emmily, Fernanda, Carol e Kaoma.

Leia Também