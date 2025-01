No “Clássico da Saudade”, Palmeiras vira em cima do Santos na Vila

Richard Ríos comemora o gol da virada do Palmeiras contra o Santos, na Vila Belmiro - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

A terceira rodada do Paulistão teve grandes momentos, com vitória importante do Palmeiras, além de um triunfo do Red Bull Bragantino e empate entre Ponte Preta e Portuguesa, em Campinas.

O Palmeiras levou a melhor no clássico contra o Santos, com uma virada emocionante na Vila Belmiro no Clássico da Saudade. O Santos saiu na frente com gol de Guilherme, mas o time alviverde não se deixou abalar. Thalys empatou aos 22 minutos e Richard Ríos, aos 51 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória por 2 a 1.

Em outro jogo da rodada, o Red Bull Bragantino conquistou sua primeira vitória na competição ao vencer o Velo Clube por 1 a 0, com gol de Lucas Evangelista, marcado nos acréscimos (aos 49 minutos do segundo tempo). O Velo Clube segue sem pontuar, na lanterna do Grupo D.

Por fim, Ponte Preta e Portuguesa empataram em 0 a 0 no Moisés Lucarelli, sem grandes emoções, mas somando um ponto para cada lado.

Classificação atual

Com os resultados da rodada, o Corinthians lidera o Grupo A, enquanto o Palmeiras ocupa a liderança do Grupo D. A Ponte Preta está em terceiro no Grupo D, com cinco pontos, e o Red Bull Bragantino é o terceiro no Grupo B, com três pontos, contra dois da Portuguesa. O Guarani lidera o Grupo B com quatro pontos, seguido de perto pelo Santos, também com quatro.

