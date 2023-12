Natal Solidário Criança Feliz irá visitar o CDHU

Karina Carlos irá realizar o último Natal Solidário Criança Feliz - Crédito: Divulgação

Com a chegada do final de ano, muitas ações sociais estão previstas em São Carlos, entre elas o Natal Solidário Criança Feliz, que este ano irá visitar o CDHU na Vila Isabel e que chega a 12ª edição.

O evento festivo está sendo preparado por Karina Carlos, idealizadora do evento que prevê a distribuição de brinquedos, balas, pirulitos, pipoca e algodão doce.

No domingo, 17 de dezembro, a partir das 10h, uma carreata irá percorrer as principais ruas de São Carlos até chegar no local de distribuição. Que será na praça principal do CDHU.

De acordo com Karina, a meta é atender aproximadamente 700 crianças. Na carreata haverá o esperado Papai Noel, além de personagens infantis. “Contaremos com a presença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros”, disse Karina, salientando que foram arrecadados, bolas, bonecas, carrinhos, ursos de pelúcia, entre outros brinquedos.

Última edição

Ao São Carlos Agora Karina disse que esta será a última edição do Natal Solidário Criança Feliz. Afirmou que irá dar uma pausa nas atividades, mas está com novos projetos, todos de cunho social.

“De antemão, comunico, que eu Karina Carlos idealizadora do projeto, resolvi dar uma pausa nas atividades. Estou com novos projetos e serão para ajudar o próximo. Eu sou imensamente grata por todos esses anos, onde fui bem acolhida, fiz amizades. Conheci várias crianças, alguns bebês e hoje já estão crescidos “(risos). Sentirei saudades dessa emoção, da ansiedade na preparação do dia mais importante pra mim. Agradeço a todos meus amigos que confiaram e estão comigo nesses 12 anos de projeto. Agradeço ao São Carlos Agora, por me ceder espaço para mostrar meu trabalho que realizei com tanto carinho, ao longo desses anos. E por fim. Desejo a todos um Feliz Natal e um 2024 abençoado. E pretendo voltar em breve, para fazer o que mais amo, que é levar a alegria e magia para crianças. Deixo meu abraço de carinho a todos”, finalizou Karina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também