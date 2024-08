No Cedrinho, Sindicato pega o São Geraldo para manter a ponta

SIGA O SCA NO

Líder, Sindicato/WLM encara o lanterna São Geraldo no Cedrinho - Crédito: Divulgação

Ainda na fase do “aquecimento”, o Campeonato 390 Clube Faber-Castell chega a sua terceira rodada da fase de classificação na manhã deste domingo, 25. No Cedrinho, serão realizados três jogos que prometem muita animação. O Unidos fica no “chapéu”.

A partida que promete chamar mais a atenção acontece no campo 2, quando o atual líder, o Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia, com 4 pontos e ainda invicto, encara o São Geraldo Tintas que tem uma campanha inversa: ainda não venceu. Será o jogo dos extremos: líder contra lanterna.

A rodada

Campo 1

8h - Cosméticos x Top Real

10h - São Geraldo Tintas x Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia

Campo 2

8h - CLC Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life x Ponte Preta

Classificação

