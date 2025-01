Mulheres no tatame: projeto oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e jiu-jitsu

Mulheres no Tatame é um projeto pioneiro na cidade de São Carlos, no qual são ministradas aulas gratuitas de Defesa Pessoal e Jiu Jitsu , voltadas apenas para o público feminino

A iniciativa é do Professor Miguel Rossi Junior, conhecido como Bruxo, que é faixa preta e praticante de Jiu Jitsu há mais de 25 anos.

As aulas de Defesa Pessoal e Jiu Jitsu tem como finalidade , preparar a mulher para que ela consiga sair de situações onde se encontre vulnerável , promovendo além do condicionamento físico e a auto defesa ,a interação com outras mulheres , ajudando a aliviar o stress e auxiliando na autoestima e auto confiança , fortalecendo o empoderamento feminino.

O projeto já conta com uma turma nas aulas de Defesa Pessoal, que posteriormente irão para as aulas de Jiu Jitsu . As aulas ocorrem de segunda e sexta –feira as 19:30 h no bairro Santa Felícia .

Para participar é necessário ser maior de 18 anos e preencher um formulário, o qual deve ser entregue com foto , cópia de RG e comprovante de residência .

Para maiores informações entrar em contato pelo Whatsapp (16) 997326108.

