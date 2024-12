Motocross agita Ibaté no final de semana

Crédito: Divulgação

O final de semana em Ibaté promete ser repleto de emoções. Sábado, 7 e domingo, 8, a pista do Jardim Mariana será o palco do GP MX Arena Race de Motocross 2024, um evento que já conquistou o coração dos fãs e se firmou como uma tradição na cidade, atraindo público de Ibaté e região.

Programação do evento

No sábado, os pilotos terão a oportunidade de participar de treinos livres das 14h às 17h30, onde poderão ajustar suas motos e se acostumar com a pista. Já no domingo, as atividades começam cedo, com treinos programados das 9h às 10h30, seguidos pelas competições oficiais a partir das 11h.

Organização e apoio

O evento é organizado pela Boy Promoções e Eventos, com o suporte da Prefeitura Municipal de Ibaté. O prefeito José Luiz Parella enfatizou a relevância do motocross para a cidade: “Esse é um evento muito esperado tanto pela população quanto pelos fãs do esporte. O motocross se tornou uma tradição em nossa cidade. Convido todos a comparecer e prestigiar mais uma edição do GP MX Arena Race, que é uma ótima opção para toda a família e garante total segurança.” Completou o prefeito

A expectativa é alta para este grande evento, que promete não apenas emoção, mas também um ambiente seguro e bem estruturado. A equipe organizadora, em conjunto com a Prefeitura, está dedicada a cuidar de todos os detalhes, assegurando a segurança dos competidores e o conforto do público.

Os amantes do motocross de Ibaté e região estão convidados a participar desta edição especial, que já se tornou um destaque no calendário esportivo da cidade. Prepare-se para um final de semana cheio de adrenalina e diversão!

Leia Também