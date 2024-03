Meninos da Vila desencanta e vence a primeira no Raspadão

Meninos da Vila conseguiu a primeira vitória ao golear o Desportivo Central - Crédito: Divulgação

A quarta rodada da fase de classificação do Grupo A do 14º Campeonato Raspadão foi concluída na manhã de domingo, 17, no campo localizado no Cidade Aracy.

Foram quatro jogos bem disputados e coincidentemente Aracy FC e Antenor Garcia R2 que possuíam 100% de aproveitamento, empataram.

Por outro lado, o Meninos da Vila fez bonito e conquistou a primeira vitória. Em grande estilo goleou o Desportivo Central e somaram os três primeiros pontos na tabela de classificação, assumindo a 7ª posição. Os resultados foram os seguintes:

Desportivo Central 2 x 6 Meninos da Vila

Caixa D’Água 0 x 0 Antenor Garcia R2

Zé Bebeu 2 x 2 Pé na Porta

Bala Laika 1 x 1 Aracy FC

Classificação

Leia Também