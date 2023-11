Marola Sanka levanta o caneco da Taça São Carlos

SIGA O SCA NO

Atletas do Marola comemoram a conquista da Taça São Carlos - Crédito: Divulgação

Após várias semanas de intensas disputas, terminou na tarde de quarta-feira, 15, a Taça São Carlos de Futsal, que reuniu equipes da cidade e de várias cidades da região. A decisão do título aconteceu no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Para coroar com perfeição a partida final, uma ‘chuva’ de gols e a vitória do Marola Sanka, que representou o Redenção, por 4 a 3 em cima do Jockey.

A caminhada até a conquista do título foi complicada. Na semifinal, outra partida bem disputada e vitória em cima do Juventude por 5 a 4. Nas quartas de final, outro encontro decidido nos detalhes, e vitória por 4 a 2 em cima do Pakabá.

O Marola conquistou ainda outras premiações. O atleta revelação do campeonato foi o goleiro João Fonseca, de apenas 20 anos. A equipe teve ainda o artilheiro, Renan com 15 gols em 6 jogos. O Marola teve ainda o melhor ataque da competição com 38 gols em 6 jogos.

De acordo com os diretores do time, a equipe garantiu vaga na Taça EPTV e Copa Record de 2024.

