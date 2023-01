Lobo sofre “apagão” no segundo tempo e leva virada do Pinheirense

SIGA O SCA NO

Água no chope são-carlense: Grêmio perde e se complica na Copinha - Crédito: Fernando Zanderin Junior

O que era para ser festa, se transformou em pesadelo. O Grêmio São-carlense sofreu uma dolorida derrota para o Pinheirense por 3 a 1 e se complicou na fase de classificação do grupo 19 da Copa São Paulo. A partida aconteceu na manhã desta sexta-feira, 6, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Após um bom primeiro tempo, quando dominou o adversário, mas se acomodou com a vitória parcial por 1 a 0, o Grêmio foi irreconhecível na etapa final.

Sofreu um apagão e levou a virada em dois minutos, no início do segundo tempo que foi marcado ainda pela má jornada do goleiro Luís Fernando que cometeu duas penalidades infantis e teve influência direta na derrota gremista. Aos 31 minutos foi expulso da partida.

Com o resultado, o Grêmio permanece com apenas 1 ponto no grupo 19 e terá pela frente agora o Botafogo às 11h na manhã de segunda-feira, 9, e terá que vencer e ainda torcer por outros resultados para tentar a vaga para a segunda fase. Já o Pinheirense, que foi a três pontos, depende apenas de suas forças para seguir na competição nacional.

O JOGO

No primeiro tempo, o Grêmio poderia ter garantido o resultado, já que foi amplamente superior e logo aos 7 minutos fez 1 a 0 com Rubinho.

Após a abertura do placar, os Jovens Lobos tiveram ainda duas chances oportunidades de ampliar. E uma delas, a bola se chocou contra o travessão paraense.

Após os 15 minutos o Pinheirense chegou a equilibrar as ações, mas sem levar perigo ao gol são-carlense. O Grêmio era absoluto, controlou as ações, mas se acomodou com o placar.

Nos minutos iniciais da etapa final, o encontro até que parecia controlado, mas aos 6 minutos, após lançamento do goleiro Lucas David e falha generalizada da zaga gremista, Roxo empatou.

O time se perdeu em campo e dois minutos depois, o goleiro Luís Fernando cometeu falta infantil dentro da área. Penalidade máxima corretamente marcada e Evandro fez o vira-vira.

A partir daí, o Pinheirense ganhou moral e mostrou volume de jogo. Já o Grêmio, com os atletas nervosos, foi mais transpiração do que técnica, já que as jogadas não fluíam, com passes errados sendo recorrentes.

O Pinheirense mostrava mais competência nas jogadas e saiam em rápidas jogadas e aos 31 minutos mostrou a superioridade e novamente Luís Fernando cometeu outra penalidade de forma infantil. O goleiro reserva Giovani foi para o jogo com a responsabilidade de defender a cobrança de Evandro que fez o segundo no jogo e ampliou para 3 a 1.

Aos 54 minutos, o "tiro de misericórdia": no último ataque da partida, em outro ataque, Roxo ampliou e fez 4 a 1.

