Lionel Messi conquista Bola de Ouro pela oitava vez, Haaland fica em segundo lugar

A Bola de Ouro tem dono, e se trata de um velho conhecido, Lionel Messi. O craque argentino superou os adversários e colocou mais uma na sua extensa galeria, a oitava para o jogador que mais levou o prêmio.

O maior peso para a conquista de Lionel Messi foi a Copa do Mundo e, como ele não está mais na Europa, a probabilidade de ser a sua última é grande. Na final, ele superou nomes como Haaland, Mbappé e De Bruyne, que ficaram no Top 4.

Em seu discurso, Messi fez questão de agradecer todos os seus companheiros da Seleção Argentina, ressaltando que juntos fizeram um feito histórico. Além disso, mencionou que é um momento de juventude no futebol, destacando que Haaland e Mbappé devem brigar pela Bola de Ouro nas próximas edições.

“Haaland, Kylian, vocês tiveram um ano incrível, jogaram muito bem no nível individual e coletivo. Haaland, espetacular o que você conseguiu. Sem dúvida nos próximos anos esse prêmio será de vocês", disse Lionel Messi em seu discurso.

Os melhores do mundo em 2023

O prêmio da France Football é super tradicional, com votos computados por jornalistas de diferentes países. Em 2023, o único brasileiro presente no Top 10 foi Vinicius Jr, na sexta posição. Confira!

Lionel Messi (Inter Miami/PSG e Argentina)

Erling Haaland (Manchester City e Noruega)

Kylian Mbappé (PSG e França)

Kevin De Bruyne (Manchester City e Bélgica)

Rodri (Manchester City e Espanha)

Vinicius Jr. (Real Madrid e Brasil)

Julián Álvarez (Manchester City e Argentina)

Victor Osimhen (Napoli e Nigéria)

Bernardo Silva (Manchester City e Portugal)

Luka Modric (Real Madrid e Croácia

Com a conquista, o argentino abre vantagem no topo dos maiores vencedores, com oito Bolas de Ouro. O segundo é Cristiano Ronaldo, com cinco conquistas.

Os números de Messi na temporada

Atualmente no Inter Miami, da MLS, Lionel Messi jogou no PSG e Seleção Argentina na temporada 2022/23. Ao todo, foram 54 jogos, com 38 gols e 25 assistências, média de 1,16 participação por jogo.

Além disso, foi campeão da Copa do Mundo da FIFA pelo seu país, com direito a sete gols e três assistências, eleito o melhor jogador do Mundial. Pelo PSG, levou a Supercopa da França e do Campeonato Francês, onde foi o líder em assistências da liga, com 16 passes para gols.

