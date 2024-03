Judocas são-carlenses participam de competição em Ribeirão Preto

Time são-carlense fez bonito em competição ocorrida em Ribeirão Preto - Crédito: Divulgação

Doze atletas da Fábrica de Campeões/Smec estiveram presentes no 11º Open Regional organizado pela 12ª Delegacia da Federação Paulista de Judô. O evento ocorrido no final de semana, contou com a presença de aproximadamente 700 atletas das classes sub9 até o sênior.

De acordo com o técnico da equipe, o professor Sebá, todos os integrantes do time fizeram uma excelente participação e para a maioria foi a primeira competição do ano, que serviu de preparação para o próximo desafio, que será a Copa São Paulo, essa que é a maior competição das Américas, e será realizada nos próximos finais de semana em São Bernardo do Campo, com previsão de participação de mais de 3.500 atletas de todo Brasil.

Os atletas foram acompanhados pelos professores Sebá e Caio Cunha. “Essa leva de atletas competidores representa a nova geração de judocas promissores no município. Há alguns anos eles treinam diariamente, tanto judô, quanto preparação física e estão participando das principais competições do Estado, buscando se destacar nacionalmente na modalidade”, disse Sebá.

Os competidores foram:

Campeões

Arthur Occhiena Floreoto Bassi – sub18 até 81kg

Emanuelle Curila – sub09 até 45kg

Arthur Augusto da Silva Pereira – sub09 até 40kg

Lucas Curila – sub 09 até 35kg

Vice-campeões

Yasmim Borges de Souza – sub21 até 52kg

Joaquim Occhiena Floreoto Magalhães – sub11 – até 45kg

Raphaeli Freitas – sub18 até 70kg

Terceiros colocados

Bianca Rafaelly Romano Calabrezi – sub18 até 48kg

Leandro Müller Silva Sila – sub15 até 65kg

Quinta colocação

José Carlos Colombera Neto – sub21 até 66kg

Patrick Rosi Santos – sub21 até 73kg

Yuri Duarte – sub18 até 73kg

Gabriel Faria Machado – sub18 até 73kg

