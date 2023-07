Judoca são-carlense representará o Brasil na Áustria

Promessa no judô, são-carlense Matheus sonha com vaga olímpica - Crédito: Divulgação

O judoca são-carlense Mateus Kioshi Furuya da Cunha, que compete na categoria sub21 (até 73kg) viajou para Viena, na Áustria, onde disputará a Graz Junior European Judô Cup 2023 nos dias 15 e 16 de julho e do Graz Eju Junior Training Judô Camp (treinamento internacional) no período de 17 a 19 de julho.

Mateus, que é atleta do Esporte Clube Pinheiros, começou o judô aos três anos nos projetos da Fábrica de Campeões/SMEC em São Carlos orientado pelo seu pai, o professor Sebá. Já passou pelo Projeto Judô de Bastos/SP, pela AD São Caetano do Sul e hoje luta para se manter no topo de sua categoria no Brasil em busca da tão almejada vaga olímpica.

O jovem atleta, que treina seis horas por dia e seis dias por semana, vem de uma intensa temporada de competições nacionais e internacionais e está se destacando como uma das jovens promessas da modalidade, com grandes chances de ser mais um atleta olímpico são-carlense.

A competição será transmitida ao vivo pela canal da IJF (Internacional Judo Federation) no Youtube

