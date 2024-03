Judoca são-carlense conquista vice-campeonato na Copa São Paulo

SIGA O SCA NO

No pódio, José Carlos comemora a conquista da medalha de prata - Crédito: Divulgação

A Federação Paulista de Judô realizou sábado, 23, em São Bernardo do Campo, a tradicional Copa São Paulo da classe aspirantes (até faixa verde). A competição ocorre em dois finais de semana e no primeiro (15 a 17 de março) foi a classe especial (primeira divisão) e nesse final de semana, aspirantes e veteranos.

Na aspirante as categorias tinham em média 40 atletas de todo o Brasil, e para chegar o judoca teve que fazer pelo menos cinco lutas.

A Fábrica de Campeões/Smec esteve com 10 atletas, acompanhados dos técnicos Sebá e Caio. Alguns judocas teve o primeiro contato com competição e de acordo com os treinadores, todos fizeram excelentes lutas, mas o destaque foi para o José Carlos Colombera, da classe adulto, até 66 kg, que conquistou a medalha de prata após cinco lutas, perdendo a final nos detalhes.

“É muito importante os atletas participarem de um evento dessa magnitude, aprender a lidar com a pressão e a ansiedade, diante de um evento de nível nacional de grande porte, parabéns à todos”, comentou Sebá.

Leia Também