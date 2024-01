Joseense e Grêmio São-carlense encerram a rodada inaugural da A4

Jogador gremista treina de olho na A4: estreia diante da Joseense se aproxima - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela completa do recém criado Campeonato Paulista da Série A4, que será disputado pela primeira vez. Conta com 16 equipes, sendo 14 que conseguiram o acesso após disputas na Série B de 2023 bem como duas rebaixadas da Série A3 da mesma temporada.

De acordo com o regulamento da competição, 16 equipes disputam em turno único a fase classificatória, sendo que oito se classificam para as quartas de final e permanecem com o sonho do acesso a A3, enquanto que as duas últimas serão rebaixadas para a Bezinha, ambos torneios de 2025.

Desta forma, as dezesseis equipes trabalham forte, já que restam apenas 19 dias para a estreia. A rodada inaugural da A4 começa sábado, 27, com a realização de 5 jogos e será concluída, domingo, 28, com mais três partidas. Entre elas, Joseense x Grêmio São-carlense, que começa às 15h no estádio municipal Martins Pereira.

Sob o comando do técnico Leandro Mehlich, os jogadores treinam forte há uma semana. Os trabalhos reiniciam-se nesta segunda-feira, 8, no centro de treinamento do clube, no Arnon de Melo.

Até o momento, 15 jogadores foram oficialmente anunciados pelo Lobo da Central e a perspectiva é que novos contratados sejam relevados ainda esta semana.

Em entrevistas, Leandro, bem como a direção do Lobo da Central afirmaram que os trabalhos realizados pelo clube têm como meta o acesso a Série A3. Porém, para não ocorrer atropelos, a meta inicial traçada foi buscar a classificação entre as oito melhores equipes da competição.

Primeira rodada

Sábado, 27

15h – América x Barbarenese

15h – SKA Brasil x Audax

15h – Jabaquara x Barretos

16h – Penapolense x Rio Branco

19h – Independente x Nacional

Domingo, 28

10h - XV de Jaú x Francana

10h – Vocem x Taquaritinga

15h – Joseense x Grêmio São-carlense

