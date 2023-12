Jesus é mais um atleta do Grêmio São-carlense

SIGA O SCA NO

Ele está no meio de nós: Jesus é reforço do Grêmio para a A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

“Ele está no meio de nós”. O volante Jesus, de 22 anos, é o décimo reforço do Grêmio São-carlense para o Campeonato Paulista da Série A4, que começa em janeiro.

O volante foi apresentado na véspera de Natal pela direção do Lobo da Central. O atleta defenderá o clube pela primeira vez.

Jesus teve passagens pelo São Bernardo, Caruaru City/PE e Jabaquara. Está integrado ao elenco e irá retornar às atividades no dia 2 de janeiro, quando inicia-se as atividades de olho na estreia do campeonato.

