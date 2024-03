Ibaté está na semifinal da 1ª Copa de Seleções Municipais

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A equipe de futsal masculina de Ibaté, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes, entra em quadra nesta quinta-feira, 14, em partida válida pela semifinal da 1ª Copa de Seleções Municipais de Futsal, em Itirapina. O adversário será o time da casa, a partir das 19h30.

A competição teve início no dia 20 de fevereiro e todas as disputas aconteceram no ginásio municipal de esportes Lázaro de Oliveira.

Ao todo, a competição contou com a participação de 8 seleções regionais, divididas em dois grupos. Grupo A - Dourado, Leme, Itirapina e Ipeúna e o Grupo B - Ibaté, Itaqueri da Serra, Descalvado e Analândia.

O professor e técnico da equipe, Willian Leite, demonstrou confiança na conquista da vaga. “Estamos com boas expectativas e acredito que as chances de a equipe passar para a etapa final são ótimas, pois o time está entrosado e muito bem preparado”, disse.

Segundo o secretário adjunto de Esportes, Raul Seixas II, essa é a primeira competição oficial do Futsal Ibaté na temporada, servindo de preparação das equipes para a 26ª Taça EPTV de Futsal. “Conseguimos montar uma equipe forte e tenho certeza que temos condições de brigar pelo título da Copa de Seleções de Futsal, nossos atletas estão entrosados pelo motivo de estarem jogando e treinando juntos já há um bom tempo”, apontou. “O município de Ibaté também será representado na 26ª edição da Taça EPTV de Futsal. As datas e os confrontos da primeira fase serão divulgados em breve pela organização. Ficou definido que a abertura está marcada para a próxima terça-feira, 19, a partir das 19h, em São João da Boa Vista e a partida de abertura será entre o time São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul”, finalizou.

Leia Também