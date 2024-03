Grêmio vence Jabaquara, assume ponta e vai às quartas da A4

Em Santos, uma vitória que garantiu a classificação do Grêmio às quartas de final - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Durante 80 minutos, um jogo monótono e apático, com jogadores sentindo o físico devido ao forte calor. Mas nos minutos finais, um jogo maluco, com boas jogadas e gols, que garantiram a vitória do Grêmio São-carlense em cima do Jabaquara por 2 a 1 na tarde deste sábado, 16, no estádio Espanha, em Santos.

Com o resultado o Lobo assumiu novamente a liderança do Campeonato Paulista da Série A4 e foi a 25 pontos. Como prêmio, a classificação antecipada para as quartas de final, mesmo faltando três rodadas para o encerramento da fase de classificação. Já o Jabaquara está em situação desesperadora. Com 8 pontos, a equipe entrou na zona da degola e está na 15ª posição.

A partida não foi um primor técnico. Muito pelo contrário. As duas equipes ficaram devendo futebol, mas o Grêmio soube aproveitar as oportunidades nos minutos finais e teve no zagueiro João Victor o artilheiro com dois gols, aos 42 e aos 46 minutos do segundo tempo. Aos 47 minutos, Matheus Ney diminuiu.

O jogo

O primeiro tempo entre Jabuca e Lobo foi fraco. Talvez o forte calor que obrigou os jogadores a cadenciar a partida. Os goleiros Gustavo Belli e Daniel pouco trabalharam, mas as duas equipes tiveram boas chances para marcar.

O placar em branco na etapa inicial mostrou bem o que foram os 45 minutos iniciais. Fraco em emoção.

Somente aos 49 minutos é que o clima esquentou, quando Eduardo Ribeiro cometeu falta em Tiaguinho e o atacante do Jabuca agrediu o lateral gremista. O árbitro Jefferson Viroto, porém, optou pela expulsão dos dois jogadores.

Com o calor forte e as duas equipes com dez atletas começou o segundo tempo. Os jogadores das duas equipes ganharam mais espaço no estádio Espanha. Contudo, um espetáculo sem nenhuma emoção nos 20 primeiros minutos, com as duas equipes lentas, passes errados e atletas sem inspiração.

No restante do segundo tempo, o jogo se apresentava monótono e apático e como a “cereja do bolo’, um lance confuso na grande área do Jabaquara, a bola sobrou para o zagueiro João Victor que abriu a contagem aos 42 minutos.

E em tarde de zagueiro artilheiro, quatro minutos depois, em cobrança de escanteio, novamente João Victor apareceu para ampliar para 2 a 0.

No minuto seguinte, em busca da reação, em um belo chute da entrada da área, Matheus Ney diminuiu para o Jabaquara e chutou sem chances para Gustavo Belli. Aos 48 minutos, o Jabaquara teve o segundo jogador expulso, após Fabinho dar uma entrada criminosa em Alê.

