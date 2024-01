Grêmio São-carlense faz balanço positivo de 2023

Uma das conquistas da base gremista: 2023 teve agenda cheia para o Lobo em torneios oficiais - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

“Um grande ano”. Desta maneira, a direção do Grêmio São-carlense definiu a participação do clube na temporada 2023, onde conquistou três títulos, aumentando a sua galeria de conquistas.

Em um balanço fornecido pela assessoria de imprensa, o Lobo da Central disputou todas as categorias do sub11 ao profissional. Além dos títulos, disputou novamente o acesso e terminou em quarto lugar a Série B do Campeonato Paulista. Esteve a uma partida do acesso a Série A3, mas garantiu a vaga no Campeonato Paulista A4.

Ao longo da temporada, a equipe são-carlense disputou 138 jogos oficiais em 14 campeonatos, batendo todos os recordes de anos anteriores. Nas seis categorias onde esteve presente, acumulou 69 vitórias, 32 empates e 37 derrotas.

Conquistas por categoria

Sub11

Oitavas de final do Campeonato Paulista

Vice-campeão Interior Cup

Sub13

Campeão Interior Cup e Sanca Cup

Campeonato Paulista Sub13

Sub15

Campeonato Paulista, Field Cup, Sanca Cup

Sub17

Campeonato Paulista, campeão Sanca Cup e vice-campeão Field Cup

Sub20

Participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Sub23

4º colocado Campeonato Paulista Série B

