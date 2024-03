Grêmio reassume liderança beneficiado por tropeços dos adversários

Zagueiro goleador: João Victor fez os dois gols da vitória do Grêmio em cima do Jabuca - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Pode se dizer um “final de semana perfeito” para o Grêmio São-carlense, após a conclusão da 12ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4.

Afinal, a alcateia do Lobão, com três rodadas de antecedência garantiu a classificação para as quartas de final. Se não bastasse isso, a vitória por 2 a 1 na tarde de sábado, 16, no estádio Espanha diante do Jabaquara, fez com que o time fosse a 25 pontos e assumiu a liderança isolada do campeonato. Mais ainda: tropeços dos adversários diretos na rodada proporcionaram tal colocação.

Se a competição terminasse hoje, pela ordem, iriam para as quartas a Francana, XV de Jaú, Barretos, Taquaritinga, Vocem, Rio Branco e SKA Brasil.

Resultados

SKA Brasil 2 x 1 Francana

Jabaquara 1 x 2 Grêmio São-carlense

Nacional 0 x 0 Audax

Rio Branco 0 x 0 Barretos

Barbarense 0 x 2 Taquaritinga

Joseense 1 x 0 Independente

Penapolense 0 x 0 Vocem

XV de Jaú 3 x 1 América

Classificação

Grêmio São-carlense, 25 pontos

Francana, 23 pontos

XV de Jaú, 22 pontos

Barretos, 22 pontos

Taquaritinga, 20 pontos

Vocem, 20 pontos

Rio Branco, 18 pontos

SKA Brasil, 16 pontos

Barbarense, 16 pontos

Penapolense, 15 pontos

Audax, 14 pontos

Nacional, 13 pontos

Independente, 10 pontos

Joseense, 10 pontos

Jabaquara, 8 pontos

América, 8 pontos

Leia Também