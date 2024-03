Grêmio quer aproveitar desespero do Jabaquara para vencer em Santos

Vinícius Soares em ação contra Barbarense: autor de dois gols na goleada imposta ao adversário por 7 a 0 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

De um lado, os anfitriões, o Jabaquara, em desespero perto da zona da degola. Com apenas 8 pontos, na antepenúltima colocação. Do outro, um visitante indigesto, o Grêmio São-carlense, na vice-liderança com 22 pontos e a 3, matematicamente, de se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4.

Este é o panorama que se desenha para o jogo previsto para às 15h deste sábado, 16, quando o Lobo da Central visita o Jabuca no estádio Espanha em Santos. A partida vale pela 12ª rodada da fase de classificação.

Os anfitriões precisam desesperadamente da vitória para não serem rebaixados para a quinta divisão em 2025. Já os visitantes querem a classificação para as quartas, de olho no acesso a Série A3.

O interino Rafael Sundermann comanda mais uma vez a equipe e não poderá contar com o atacante Gabriel Argentino que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo que recebeu na goleada gremista em cima do Barbarense por 7 a 0, além do zagueiro Christian e do lateral direito Gustavo Moreira, ambos entregues ao departamento médico. A novidade pode ser o meia Dudu, que se recuperou de lesão.

Efetivação? Quem sabe...

Animado e ansioso devido ao bom trabalho que realiza até aqui, Rafael não importa com uma possível efetivação como técnico. Ele garantiu que sonha com as possibilidades, mas sua preocupação é classificar o time. “Estou no clube desde 2019. Sou colaborador do Grêmio e estou à disposição da diretoria, seja para auxiliar um novo técnico ou para ser efetivado para assumir a equipe. Sempre procurei esperar o tempo certo de Deus e estar pronto para as oportunidades quando elas surgissem. Continuo focado, me aperfeiçoando e me preparando cada vez mais. Como todo bom iniciante, a gente sonha grande, mas agora só penso em classificar o Grêmio para as fases finais da competição.

Quanto ao desafio deste sábado e ter pela frente um adversário desesperado, Rafael disse que se preocupou apenas em montar um Grêmio forte e conquistar os três pontos.

“Estamos todos mentalizados das dificuldades que vai ser jogo, mesmo brigando na parte abaixo da tabela o Jabaquara vem fazendo bons jogos. Vamos apresentar um Grêmio muito forte, após uma semana intensificada de trabalho. Estamos evoluindo semana a semana. Como todos os jogos, vamos entrar em campo para buscar os três pontos”.

“Matador” gremista quer aproveitar desespero

Um dos destaques do ataque gremista, Vinicius Soares, é vice artilheiro com 4 gols. E vem de uma apresentação de gala sobre o União Barbarense, sendo autor de dois gols na goleada imposta ao adversário.

Sobre a importante partida deste sábado que pode carimbar a classificação do Lobo, o jogador disse que o encontro será complicado, mas a meta é justamente procurar aproveitar as oportunidades que devem aparecer devido ao desespero adversário em busca da vitória.

Em entrevista, ele pontuou o que o Grêmio deverá fazer em Santos

São Carlos Agora: Em Santos, o adversário está próximo a "degola". Quais os perigos que isso implica para o Grêmio?

Vinícius - Enfrentar um adversário nessa situação acaba sendo um jogo muito perigoso pra nós, pois eles virão pro tudo ou nada em busca de uma fuga do Z2. Automaticamente, se eles se expuserem muito, devemos estar focados para explorar as brechas que vão nos dar.

SCA - Por outro lado, uma vitória coloca o time nas quartas. A perspectiva é uma equipe bem ofensiva?

Vinícius - Sabemos que uma vitória nos coloca nas quartas, mas não podemos sair desesperados em busca de uma vitória. Vamos montar uma estratégia pensando exatamente em cada circunstância do adversário.

SCA - O time busca terminar a fase em primeiro lugar? Por que?

Vinícius - Seria ótimo e claro que é um dos nossos objetivos, porém estamos pensando exclusivamente nesse próximo jogo. Não queremos dar um passo maior que a perna. Então vamos primeiro pensar no jogo que está por vir e assim manter essa constância que estamos tendo.

Rodada 12

Sábado, 16

15h – SKA Brasil x Francana

15h – Jabaquara x Grêmio São-carlense

15h – Nacional x Audax

15h – Rio Branco x Barretos

15h – Barbarense x Taquaritinga

15h – Joseense x Independente

16h – Penapolense x Vocem

Domingo, 17

10h – XV de Jaú x América

Classificação

Francana, 23 pontos

Grêmio São-carlense, 22 pontos

Barretos, 21 pontos

Vocem, 19 pontos

XV de Jaú, 19 pontos

Rio Branco, 17 pontos

Taquaritinga, 17 pontos

Barbarense, 16 pontos

Penapolense, 14 pontos

SKA Brasil, 13 pontos

Audax, 13 pontos

Nacional, 12 pontos

Independente, 10 pontos

Jabaquara, 8 pontos

América, 8 pontos

Joseense, 7 pontos

