Grêmio pega o Flu e sonha com vaga inédita na Copinha

Em busca da vaga inédita: Grêmio tem que vencer o Flu para alcançar o sonho - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A fase de classificação do grupo 13 da 54ª Copa São Paulo de Futebol Junior termina na tarde desta terça-feira, 9. No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, acontece a terceira e última rodada.

A rodada será um teste para cardíaco. O Grêmio São-carlense tem chances de classificação para a segunda fase. Isso acontecendo será uma inédita conquista. Nas duas participações anteriores, o time ficou pelo caminho, ainda na fase qualificatória.

Para conseguir a classificação sem depender de resultado, basta uma vitória simples. O problema é que pela frente estará o Fluminense, que tem até aqui, 100% de aproveitamento. Será ainda o jogo dos invictos do grupo. A rodada dupla começa às 14h45.

São Raimundo/RR x Lagarto/SE

As duas equipes somam até aqui um ponto cada. Ambas tem chances de classificação. Basta que uma delas vença por qualquer contagem e torcerá para o Grêmio empatar ou perder para o Fluminense. Em caso de empate nesta partida, o Lagarto/SE por ter melhor saldo de gols negativos, se classifica. Para o São Raimundo/RR, somente a vitória interessa.

Grêmio São-carlense x Fluminense

Esta partida, prevista para às 17h, promete mexer com os corações tricolores são-carlenses. As duas equipes estão invictas e ambas ainda não sofreram gols.

O Flu já está classificado e independentemente de qualquer resultado, terminará como líder do grupo 13.

Já a situação dos Jovens Lobos é preocupante. Se vencer, garante a classificação. Porém, o adversário é um tradicional clube brasileiro, que tem em sua base, a tradição de revelar talentos.

No campo das possibilidades, caso o Grêmio fique no empate, terá que torcer para que na preliminar, entre São Raimundo x Lagarto, não tenha vencedor. Caso perca para o Flu, a derrota terá que ser pela contagem mínima e não levar cartões (amarelos ou vermelhos) e analisar os critérios de desempate para sonhar com a vaga.

Há a chance de, dependendo dos dois resultados desta rodada (hipoteticamente Fluminense 1 x 0 Grêmio e Lagarto 0 x 0 São Raimundo), o classificado ser conhecido através de sorteio (caso haja empate em todos os critérios anteriores) entre Grêmio x Lagarto.

