Grêmio peca nas finalizações e empata na estreia da Copinha

Jovens Lobos dominaram, mas não conseguiram o sonhado gol da vitória - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Um empate amargo. Assim pode ser definido o 0 a 0 entre Grêmio São-carlense e Lagarto/SE na tarde desta quarta-feira, 3. A partida abriu o grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Junior, sob um sol escaldante no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Atual campeão sub20 sergipano, o Lagarto surpreendeu e começou melhor. Nos 10 minutos iniciais chegou bem próximo do gol, com o ataque visitante chutando uma bola contra a trave esquerda do goleiro João Vitor.

Mas o domínio parou por ai. Provavelmente pelo nervosismo e ansiedade por estrear em casa, os garotos do Lobo demoraram pelo menos 20 minutos para fazer a ‘poeira baixar’ e começar a controlar a partida.

A partir daí, teve início uma série de chances perdidas no restante do primeiro tempo e na totalidade da etapa final. Os comandados do técnico Lucas Cordeiro perderam pelo menos sete chances claras para marcar. Contou ainda com as defesas do goleiro Daniel, o melhor jogador em campo e nos minutos finais, em um belo lance, o ataque gremista chutou ainda uma bola na trave sergipana. Apesar do domínio, o Grêmio São-carlense não conseguiu a vitória.

