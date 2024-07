Grêmio irá pegar lanterna no grupo na sexta-feira à noite no Luisão

Em jogo antecipado, Lobo da Central busca vitória para consolidar vaga na Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Anteriormente marcado para à tarde de sábado, 3, o jogo do Grêmio São-carlense, contra o União São João de Araras, pela Copa Paulista, foi antecipado para à noite de sexta-feira, 2, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A antecipação se deve em virtude do São Carlos receber na mesma praça esportiva, no sábado, o Colorado Caieiras, em partida decisiva pela Série B do Campeonato Paulista.

Contra o União, pela rodada 8 da fase de classificação, o Grêmio vai em busca de mais uma vitória. Caso conquiste os três pontos, o Lobo irá a 9 pontos e dará um passo decisivo em busca da classificação para as quartas de final. O encontro contra o lanterna do grupo 3, que está com apenas 2 pontos, acontece a partir das 19h.

O ambiente no Grêmio não poderia ser melhor, já que o time vem de um expressivo resultado diante do Taquaritinga, quando jogou na casa do adversário e venceu pela contagem mínima. Além da primeira vitória, o time de Alexandre Grasseli encerrou a série invicta do time de Taquaritinga.

No sábado, 3, no estádio municipal Barão da Serra Negra, o XV de Piracicaba enfrenta o Taquaritinga.

Leia Também