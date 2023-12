Grêmio divulga integrantes da comissão técnica para a Série A4

SIGA O SCA NO

Comissão técnica é apresentada pelo Grêmio: trabalho ganha corpo - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A direção do Grêmio São-carlense divulgou na manhã desta segunda-feira, 18, os profissionais que irão auxiliar o técnico Leandro Mehlich no Campeonato Paulista da Série A4.

São três profissionais com experiência no futebol paulista. Marcus Vinicius será auxiliar técnico, possui 39 anos, é ex-atleta profissional com passagem por diversos clubes como CRB, XV de Piracicaba, entre outros.

Ernani Saboia é treinador de goleiros, possui 41 anos e passagens por São Bernardo F.C e SKA Brasil. Jean Strehl é preparador físico, possui 27 anos e passagens por São José-RS, Grêmio-RS, Internacional-RS e Vila Nova-MG.

Os profissionais se juntam aos demais integrantes do clube para a disputa do Campeonato Paulista A4.

Leandro Mehlich é o treinador. Com 49 anos e passagens por Santos, Red Bull, Ska Brasil e Ibrachina.

