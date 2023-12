Grêmio apresenta atletas que irão compor equipe na Copinha

Sub-20 foi apresentado e sonho de classificação para a segunda fase é a primeira meta - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

No dia 2, terça-feira, a bola começa a rolar pela 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na primeira fase serão 128 times divididos em 64 grupos.

A estreia do Grêmio São-carlense será na quarta-feira, 3. Integrante do grupo 13, ao lado do Fluminense, Lagarto/SE e São Raimundo/RR, os jogos irão se concentrar no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A primeira rodada terá Grêmio x Lagarto, logo às 13h e na sequência, Fluminense x São Raimundo. A entrada é gratuita.

Sob o comando técnico de Lucas Cordeiro, a direção do Lobo apresentou a equipe que irá defender a equipe. São 30 jogadores que iniciaram a preparação em novembro e chegam ambiciosos. A primeira meta estipulada pelo clube para 2024 é conseguir a inédita classificação para a segunda fase e colocar o Lobo entre as 64 melhores equipes da competição.

A partir daí, passo a passo, as ambições irão aumentar, uma vez que os jogos passam a ser eliminatórios até definir o campeão da 54ª edição da competição, cuja decisão está marcada para o dia 25 de janeiro, aniversário de fundação de São Paulo.

Os lobos na Copinha

Goleiros

João, Luís Fernando e Matheus

Laterais

Mateus, Felipe, Juan Lopes, Samuel

Zagueiros

Kauã Vinícius, Guilherme, Paulo Guilherme, Pedro Manoel e Simião

Meio-campistas

Nicolas Borges, Mayke, Franco, Luís Felipe, Victor, Machado, Maykon, Ricardo

Atacantes

Guilherme Luís, Capixaba, Ivo Junio, Kaynan, Arthur, Nick Gomes, Enzo Luzzia, Kauã Cesar, Wenderson, Vinícius Furlan

Comissão técnica

Lucas Cordeiro (técnico), Rafael Sundermann (auxiliar técnico), Luiz Evandro (preparador físico), João Gabriel (preparador de goleiros), Pedro Ivo e Thyago (fisioterapeutas), David (fisiologista), Guilherme (analista de desempenho)

