Gol no fim garante empate do São Carlos no Paulista da Segunda Divisão

Na tarde deste sábado (16), foi encerrado o primeiro turno da quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Pelo Grupo 2, o São Carlos FC arrancou um empate nos acréscimos diante da Santacruzense no Luisão.

A equipe visitante saiu na frente com gol de Dudu, mas o São Carlos buscou a igualdade no fim da partida com Andrew, evitando a derrota dentro de casa.

Com o resultado, ambas as equipes chegaram aos sete pontos na classificação. A Santacruzense ocupa a terceira colocação do grupo por levar vantagem no saldo de gols

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