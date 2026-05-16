Ex-jogadores de Corinthians, São Paulo e Guarani participam de ação solidária

Arquibancada estádio Luisão -

O Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira (Luisão) receberá uma grande ação comunitária: o Futebol Solidário no dia 23 de maio de 2026, às 16h. A expectativa é reunir entre 4 e 5 mil pessoas para assistir a um jogo especial que coloca em campo ex-atletas de clubes como Corinthians, São Paulo, Guarani e Ceará, enfrentando uma seleção de ex-jogadores de São Carlos.

O evento tem caráter social. A população poderá trocar 1 kg de arroz por ingresso para a arquibancada geral ou 5 kg de arroz por ingresso para a arquibancada coberta. Todo o alimento arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade, beneficiando famílias e entidades assistenciais da cidade. A arrecadação será feita em parceria com a cooperativa de transporte Coopertrans.



O diretor de Esportes Comunitários, Marcos Amaro, detalhou como será a dinâmica da ação. “Atletas que jogaram no Corinthians, do Guarani, do Ceará, do São Paulo estarão formando uma seleção para jogar contra a seleção de São Carlos, que também será composta por ex-atletas. Quem trouxer um quilo de arroz poderá trocar por ingresso para a geral, e quem trouxer cinco quilos terá acesso à coberta. No sábado, dia 23, pela manhã, uma carreta estará no Mercado Municipal fazendo essa troca, e quem não conseguir ir poderá doar diretamente no estádio, a partir das 14 horas”.

Segundo Amaro, serão mil ingressos reservados para a ação no Mercadão e 400 vagas específicas para a arquibancada coberta. “É importante que as pessoas se atentem, porque são apenas 400 lugares na coberta. Não vamos entregar todos os ingressos no sábado de manhã, vamos deixar uma parte para ser trocada no próprio estádio, garantindo que mais pessoas tenham acesso. Pedimos também que os produtos estejam dentro do prazo de validade, porque depois passam por triagem e são destinados às entidades e ONGs que necessitam desse arroz para alimentar famílias”.

Leia Também