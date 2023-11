Flávio Neto quer a vitória para se manter vivo na F-Racers

SIGA O SCA NO

Flávio acredita que a má fase passou e pretende acelerar forte para buscar vitórias nas duas baterias que acontecem neste sábado - Crédito: Osvaldo Furiato

A 7ª e a 8ª etapas da F-Racers complicaram a vida do piloto são-carlense Flávio Neto na F-Racers, que acontece em Paulínia. Ele liderava a categoria Sprinter (Novatos). Porém, os insucessos fez com que caísse da 1ª para a terceira colocação.

Restam duas etapas para o encerramento da temporada e o piloto de apenas 14 anos tem excelentes chances de buscar a recuperação e voltar a liderar a competição.

A primeira e decisiva oportunidade será neste sábado, 25, no Kartódromo Internacional San Marino, quando acontece a 9ª etapa.

Flavio está com 57,6 pontos (sem descarte), contra 75,4 de Henrique Pelaquim e João Fornaro, que tem 58,4.

Com descarte, Pelaquim mantém a ponta com 58,4 pontos, mesma pontuação de João Fornaro. Flávio aparece ‘colado’, em terceiro com 51,6 pontos.

Sai ‘uruca’

Flávio acredita que a má fase passou e pretende acelerar forte para buscar vitórias nas duas baterias que acontecem neste sábado. “Me preparei com treinos regulares para buscar o melhor desempenho”, disse, salientando, entretanto que a pressão pelo resultado incomoda e muito. “Mas procuro manter o foco e buscar melhores resultados. Além de manter longe a ansiedade”, comentou, salientando que acredita que a fase ruim ficou de lado. “Sinceramente espero que ela tenha passado. Agora é vencer ou vencer”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também