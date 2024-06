Flávio Neto é penalizado após vencer bateria da Copa San Marino

SIGA O SCA NO

Flavio Neto teve um final de semana ruim: são-carlense está em 2º na categoria Sprinter - Crédito: Divulgação

O final de semana não foi dos melhores para o piloto são-carlense Flávio Neto, que participou da quinta etapa da Copa San Marino de Kart, no Autódromo Internacional San Marino, em Paulínia.

A etapa, que encerrou o primeiro turno da competição nacional, aconteceu sábado, 22. O são-carlense chegou a vencer a primeira bateria, mas acabou sendo penalizado após a organização punir o piloto. Ele compete na categoria Sprinter (Novatos).

Na sexta-feira, 21, Flávio participou dos treinos oficiais ficando entre os mais rápidos. No sábado, 21, na tomada de tempos, ele fez o segundo melhor tempo e sua primeira corrida foi sensacional, terminando em 1° lugar. Mas a alegria durou pouco, na vistoria o piloto foi desclassificado em decorrência de falta de peso.

Com essa punição, ele largou em último lugar na segunda bateria e teria que escalar um pelotão de 25 karts para ser o vencedor. Porém, na penúltima volta, sofreu um toque que o jogou para fora da pista, fazendo-o terminar em penúltimo lugar.

Com esse resultado amargo, o piloto terminou o 1° turno da Copa San Marino em 2° lugar com 66 pontos contra 67 pontos do primeiro colocado, o campineiro João Murari.

“Agora é levantar a cabeça e seguir firme e buscar melhorar para as próximas disputas que voltam em agosto”, disse.

