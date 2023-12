Flávio Neto chega a última etapa da F-Racers e terá que contar com a sorte para ser campeão

Flavio Neto espera surpreender e afastar má fase na última etapa da F-Racers - Crédito: Divulgação

Após uma temporada de altos e baixos, o piloto são-carlense Flávio Neto encerra a temporada. Neste sábado, 16, participa da 10ª e última etapa da F-Racers no Kartódromo Internacional San Marino em Paulínia com transmissão ao vivo pelo canal FRacersTV pelo Youtube. As atividades começam às 10h.

Depois de um início arrasador na categoria Sprinter (Novatos), onde chegou a liderar por várias etapas, Flávio passou por uma fase ruim e não conseguiu bons resultados nas provas subsequentes e com isso perdeu rendimento e colocações.

Hoje, antes da última e decisiva etapa, está na terceira colocação com 57,6 pontos e para sonhar com o título da temporada, terá que vencer as duas baterias restantes e ainda torcer para que os dois pilotos que estão à sua frente não pontuem.

Ciente das dificuldades, Flávio disse apenas que pretender fazer uma boa prova e espera que a má fase tenha ido embora. “Estou muito pressionado por essas quebras e acidentes. Sem contar que não me acostumei e nem me senti confortável com o novo chassi e conversando com o meu preparador da Kel Kart´s decidimos voltar a correr com o carro da Thunder, a mesma marca que eu fui campeão o ano passado. O kart está sendo preparado para essa corrida e vamos para cima com tudo”, salientou o piloto são-carlense.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também