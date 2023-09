Fabinho e Solito vencem o Torneio de Truco Deportivo Sanka

SIGA O SCA NO

Primeira edição do torneio de truco do Deportivo Sanka reuniu 20 duplas - Crédito: Divulgação

Com muita emoção, aconteceu sábado, 23, na sede da Liga São-carlense de Futebol (LSF), o 1º Torneio de Truco Deportivo Sanka 2023. Foram mais de 9 horas de evento e 20 duplas que se mantiveram nas intensas disputas e jogadas estratégicas.

De acordo com os organizadores, além dos 40 jogadores de São Carlos, Araraquara e região, muitos adeptos do truco compareceram para participar e/ou prestigiar o torneio, tornando-o um sucesso e um exemplo do espírito competitivo que o truco representa.

A dupla Fabinho e Solito conquistou o título de campeão. Kauã e Baldano ficaram com o vice. O pódio foi completado pelos truqueiros Cris e Xande.

“Agradecemos a todos pela participação e esperamos que tenham desfrutado de cada momento do torneio. Nos vemos na próxima edição”, disse a organização, em nota.

