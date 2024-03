Etapa de abertura do circuito de vôlei de praia em São Carlos reúne 59 duplas

Circuito de vôlei de praia em São Carlos foi marcado por jogos de elevado nível técnico - Crédito: Zé_Photografy

São Carlos foi sede sábado, 9, da primeira etapa do 2º Circuito de Vôlei de Praia AEA São Carlos nas areias da Arena 241 Beach Club. O evento reuniu 59 duplas que buscaram o título. Os jogos foram considerados de alto nível técnico e vieram duplas de todo estado de São Paulo e também de Paranaíba/MS.

Na parte da manhã aconteceram as disputas da categoria sub19 (masculino e feminino), com jogos bem disputados.

Também na parte da manhã, acontecerem as disputas do feminino livre e qualy do masculino. À tarde, jogos da categoria principal masculina.

Segundo a organização, a competição foi disputadíssima e São Carlos mostrou força. No sub19 feminino, a dupla Giovana e Rafaela ficou com a terceira colocação e no feminino livre, em 4º lugar com Lucimara e Teo.

“Nós, da AEA, ficamos felizes em colocar duas duplas no pódio. É muito gratificante poder jogar, representar a cidade e subir ao pódio em um nível de competição tão forte quanto essa”, disse a atleta Lucimara.

Segundo a organização, a próxima etapa do circuito acontece no mês de maio. Já os atletas da base da categoria sub19 irão representar a cidade nos Jogos Abertos da Juventude que começam em março e o Campeonato Paulista, em abril.

Classificação final

Feminino sub19

1º lugar: Descalvado

2º lugar: Ribeirão Preto

3º lugar: São Carlos (Giovana e Rafaela)

4º lugar: Santa Rosa

Masculino sub19

1º lugar: Franca

2º lugar: Bauru

3º lugar: Franca

4º lugar: Bauru

Feminino livre

1º lugar: Ariele (Santa Bárbara) e Jéssica (Campinas)

2º lugar: Luana (Bauru) e Miriam (Sorocaba)

3º lugar: Carol (Araçatuba) e Val (São Jose dos Campos)

4º lugar: Lucimara e Teo (São Carlos)

Masculino livre

1º Lugar: Kristhen (Santa Bárbara) e Veronezi (São Paulo)

2º lugar: Júlio (São Joaquim da Barra) e Bruno (Ribeirão Preto)

3º lugar: Cabral (Bauru) e Tiago (Sorocaba)

4ª lugar: Gabriel (Ribeirão Preto) e Diego (Paranaíba)

