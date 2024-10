Equipes são-carlenses fazem jogo de arrepiar no Ginasião

AVS/Smec comemora a vitória e a passagem para a final da série Bronze - Crédito: @esterfaria79

Não importa o vencedor. A certeza é que São Carlos estará muito bem representava na final da série Bronze na categoria infantil feminino do Campeonato da APV, cujo adversário será Araraquara.

Quem terá o privilégio de representar a cidade será a AVS/Smec que venceu o São Carlos após duas eletrizantes partidas que teve ainda um “golden set” para fazer do segundo encontro, um “teste para cardíaco”. E com direito a uma parcial de 29 a 27 e mais 32 minutos de emoção e adrenalina.

A semifinal poderia se transformar em um filme. Tudo começa pela rivalidade esportiva entre os dois times e APV proporcionar um clássico são-carlense para definir apenas um vencedor.

No primeiro jogo, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a AVS/Smec levou a melhor e venceu por 3 sets a 1, parciais de 31/29, 25/21, 21/25 e 25/15. No segundo jogo, realizado na noite de segunda-feira, 28, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, Ginasião, o Clube deu o troco e venceu pelo mesmo placar, com parciais de 25/21, 17/25, 25/23 e 25/14 em 1h41.

Como manda o regulamento da APV, para definir o finalista, devido ao empate após duas partidas, foi necessário o golden set e as comandadas do técnico Zé Sérgio levaram a melhor e venceram por 29 a 27.

“Estamos classificados para as finais da Bronze e vamos enfrentar Araraquara. No Ginasião foi um jogão, sem palavras para descrever, muitos ralis, nervosismo, adrenalina, ginásio lotado, impressionante o volume de jogo”, disse Zé Sérgio, elogiando o empenho das atletas.

“Foi um teste para cardíaco. O São Carlos Clube estava para vencer a partida e salvamos uma bola que até agora não acredito e depois a nossa equipe conseguiu fazer o ponto. Isso quando estava 27 a 26 para as adversárias no golden set”, disse, emocionado. “Foi uma partida decidida nos detalhes”, finalizou.

Arbitragem de Alessandra Borges e Agnaldo Basílio. Apontador: Narciso Borges.

São Carlos Clube: Isabela A., Isabela S., Rafaela, Bruna, Tayna, Ana, Helena, Giovana, Maria, Beatriz, Manuela, Laura e Manu. Técnica: Sandra.

AVS/Smec: Lívia, Giovana, Emily, Ana, Karyna, Lara, Isadora, Clara, Lavínia, Tatieli, Mariana, Gabi, Raysa e Letícia. Técnico: Zé Sérgio.

