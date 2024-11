Emoção marca as primeiras partidas das quartas de final da Taça São Carlos de Futsal

Prohab/Mulekes da Vila empatou e garantiu vaga na semifinal da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

A Taça São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, viveu uma noite de fortes emoções nas duas primeiras partidas das quartas de final, disputadas na noite de quarta-feira, 20, feriado nacional do Dia da Consciente Negra. A rodada dupla aconteceu no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. O palco da competição viu duas equipes garantirem suas vagas nas semifinais, mas não sem antes proporcionar grandes momentos de tensão e espetáculo. O Deportivo Sanka manteve os 100% de aproveitamento e o Prohab/Mulekes da Vila passou apertado ao ficar no empate com o União Douradense.

Na partida de abertura, o Deportivo Sanka, único time invicto na competição, enfrentou o Pakaba Futebol e Samba. O confronto teve um início bastante estudado, com ambas as equipes tentando controlar o jogo. No entanto, o favoritismo do Deportivo falou mais alto após os 40 minutos de partida. A equipe venceu de forma contundente, aplicando uma goleada de 7 a 2 e assegurando a primeira vaga nas semifinais.

No segundo duelo da noite, entre Prohab/Mulekes da Vila e União Douradense, foi de tirar o fôlego até o último segundo. De um lado, a experiência do União Douradense; do outro, a juventude e o espírito de superação do Prohab, que jogava por um empate. A partida foi bastante equilibrada e, logo no primeiro tempo, a equipe douradense abriu o placar com Baía, seu camisa 6. Com a pressão sobre os são-carlenses, o Prohab não se deixou abater e conseguiu o empate no meio do segundo tempo, o que acirrou ainda mais os ânimos em quadra. O jogo se transformou em uma verdadeira batalha nas quatro linhas, com muitas faltas e a expulsão de cinco jogadores (dois do Prohab e três do União Douradense). No último minuto, as equipes tiveram chances claras para marcar, com bolas paradas que poderiam ter decidido a partida. Porém, o apito final selou o empate e garantiu a classificação dramática do Prohab, que avançou à semifinal.

Com as duas primeiras vagas confirmadas, Deportivo Sanka e Prohab aguardam os vencedores das outras duas quartas de final, que serão disputadas nesta sexta-feira, 22. Às 19h, Esportiva São Carlos enfrenta o Redenção, e o vencedor desse confronto irá encarar o Prohab nas semifinais. Já às 20h, Jardim Beatriz e Falcão Dourado se enfrentam, com o vencedor garantindo um duelo contra o Deportivo Sanka.

A emoção da Taça São Carlos de Futsal segue a todo vapor, prometendo mais grandes disputas nos próximos capítulos.

