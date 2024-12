Em preparação para a Copinha, São Carlos faz jogo-treino

Compartilhar no facebook

Em uma partida preparatória, Pequenas Águias ficaram no 1 a 1 com a Ferroviária - Crédito: Lourival Izaque

Em início de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe sub20 do São Carlos esteve em ação nesta sexta-feira, 6, no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté. Na oportunidade, as Pequenas Águias enfrentaram a Ferroviária de Araraquara em jogo-treino que terminou em 1 a 1.

Este foi o primeiro teste da equipe em uma partida realizada em três tempos de 30 minutos, dando a oportunidade para que todos os jogadores tivessem a chance de estar em ação.

O primeiro tempo ficou em 0 a 0. Na segunda etapa as redes balançaram. Nos minutos iniciais o zagueiro Michel fez de cabeça, e abriu o placar para a Pequena Águia, que cedeu o empate após penalidade concluída pelo adversário.

Com muitas substituições pelas duas equipes que seguem em fase de preparação, o terceiro tempo se manteve pelo mesmo placar.

O Sanca deve realizar mais três jogos treinos antes na grande estreia na competição.

Grupo 13

O São Carlos está no Grupo 13, ao lado do Cruzeiro/MG, Imperatriz/MA e Real Brasília/DF. A Copinha começa dia 2 de janeiro e a final será no dia 25 de janeiro, em São Paulo.

