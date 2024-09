Em jogo de 7 gols, Cosméticos vira em cima do Unidos no Cedrinho

Na manhã de domingo, bons jogos movimentaram os bons de bola no Cedrinho - Crédito: Divulgação

Após uma pausa devido ao passeio ciclístico ocorrido domingo passado, o Campeonato Interno 390 do Clube Faber-Castell retornou com força total no Cedrinho. Em uma manhã de domingo, 22, recheada de gols, quando as redes balançaram 15 vezes, o destaque foi para o encontro em que o Cosméticos superou o Unidos por 4 a 3 pela sexta rodada da fase de classificação.

Nos minutos iniciais, o Unidos abriu o placar e com mais posse de bola e mais chances, chegou aos 2 a 0. O Cosméticos que tem uma equipe forte, ainda que com poucas chances, conseguiu marcar seu primeiro gol do jogo em um lance de bola parada na etapa inicial.

No segundo tempo as equipes começaram a cadenciar mais a bola, diminuindo os chutes e lances ao gol. Mas, em uma disputa de bola no meio campo o Unidos realizou um lance de muita agilidade, com passes curtos até encontrar o atacante Rodrigo, que fez seu segundo gol no dia e ampliou para 3 a 1.

Com o goleiro improvisado e um de seus atletas de destaque machucado devido sentir fortes dores no joelho e teve que sair do jogo, o Cosméticos não desistiu, manteve sua raça e diminuiu o placar, ficando apenas a um gol do empate, que não demorou muito a acontecer.

Faltando menos de 5 minutos para acabar a partida a equipe do Cosméticos em um lance de muito folego e bonitos dribles, chegou na cara do gol adversário, concluindo assim uma virada pouco provável e de muita superação. Finalizando o jogo em 4 x 3 para o Cosméticos.

Resultados

CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life 4 x 1 São Geraldo Tintas

Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas 1 x 2 Top Real

Unidos 3 x 4 Cosméticos

