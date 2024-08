Elite vence e pula para 5º lugar na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Elite conquistou importante vitória e subiu na classificação da Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

O Elite, com 7 pontos, assumiu provisoriamente a 5ª colocação na 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. O salto na tabela aconteceu após a boa vitória em cima de Ibaté na noite de quarta-feira, 7, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté.

Em 1h20 de jogo, o Elite, dirigido pela técnica Patrícia, venceu com as parciais de 25/15, 25/16 e 25/14. A equipe anfitriã está na última colocação com apenas 1 ponto somado.

A partida foi comandada pelo time são-carlense com tranquilidade que teve ainda na ponteira Maria, a destaque da partida. A arbitragem foi de Ederson Aguiar e Silva e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Ibaté: Ana, Luciana, Núbia, Pietra, Victória, Maria, Sandra e Daiane. Técnico: Lucas.

Elite: Ana, Débora, Jhenifer, Edvânia, Herika, Kalisa, Carla, Uina, Sandra, Gabi, Amanda, Maria, Thainá R. e Thainá H. Técnica: Patrícia.

