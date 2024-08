Dudu Black é do Red Bull Bragantino

SIGA O SCA NO

Dudu durante a assinatura de contrato por empréstimo - Crédito: Divulgação/SCFC

Após encerrar a participação no Campeonato Paulista da Série B, o São Carlos FC encerrou as atividades profissionais e agora foca o próximo ano, quando deverá ter em pauta, novamente a participação na quinta divisão do futebol paulista.

A perspectiva é que o clube entre em recesso e faça o planejamento para que possa tentar, novamente, o acesso a Série A4 na próxima temporada.

Até lá, a direção do clube procura negociar os jogadores do elenco e a primeira novidade é que o atacante Dudu Black, que teve boas apresentações, está se transferindo o Red Bull Bragantino, que disputa A Série A1 do Paulista e o Brasileirão Série A.

O atleta se destacou na Águia e chamou a atenção do time de Bragança. Ele possuí contrato com o São Carlos até 2026 está se transferindo por empréstimo, com a possibilidade de compra pela equipe dos Búfalos Vermelhos.

