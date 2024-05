Desafio de estreia do Grêmio na Copa Paulista será fora de casa

Após a participação na Série A4, Grêmio estreia na Copa Paulista e conhece adversário de estreia - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O horário ainda não está definido. Mas o dia e local, sim. Portanto, a estreia do Grêmio São-carlense na Copa Paulista já está definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Será no dia 16 de junho, um domingo, no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, contra o Rio Claro. No mesmo dia, no estádio municipal Adail Nunes da Silva, o Taquaritinga recebe a visita do União São João de Araras. Os jogos são pelo grupo 3 que tem ainda o tradicional XV de Piracicaba, que folga na rodada de abertura.

Após a participação no Campeonato Paulista da Série A4, quando foi precocemente eliminado pelo SKA Brasil nas quartas de final, o clube entrou em um pequeno recesso. Posteriormente iniciou os trabalhos para a competição que se estenderá pelo segundo semestre da temporada.

A princípio, o Grêmio está sem técnico. Rafael Sundermann que pertence ao quatro permanente do clube dirigiu o Lobo na maior parte da A4. Entretanto a diretoria não confirme ou desmente se ele permanece no comando técnico.

Quanto à equipe, informações iniciais dão conta que parte dos jogadores utilizados no Paulista podem permanecer. Mas não está descartada, ainda, a chegada de reforços.

A única certeza dada pela direção do clube é que a participação na Copa Paulista pela primeira vez na história do clube em 2024 terá como principal finalidade montar uma base para a próxima temporada.

Leia Também